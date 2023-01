Zion Williamson sort sur blessure, New Orleans retient son souffle

Zion Williamson a joué 29 matches sur 37 possibles depuis le début de la saison et ce n’est certainement pas une coïncidence si les New Orleans Pelicans se sont imposés comme l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest. En revanche, la franchise de Louisiane va peut-être à nouveau devoir se passer des services de son meilleur joueur. Ce dernier s’est blessé lors du choc contre les Philadelphia Sixers la nuit dernière.

C’est après avoir pris un rebond que le jeune homme a poussé le tempo avant de donner la balle à son coéquipier Dyson Daniels pour se mettre sur le côté. Il est sorti du terrain dans la foulée. Les Pelicans ont annoncé qu’il s’agissait d’une douleur aux ischios en précisant que le premier choix de la draft 2019 ne reviendrait pas en jeu. Il restait 24 secondes au chronomètre du troisième quart-temps.

Zion Williamson a donc terminé avec 26 points à 10 sur 12 aux tirs mais aussi 6 rebonds et 7 passes décisives. Ses coéquipiers n’ont rien pu faire contre Joel Embiid (42 points) dans le dernier quart-temps et les Sixers l’ont emporté de 9 points. Les Pelicans attendent désormais de savoir si leur intérieur All-Star manquera à l’appel lors des prochains jours. Les blessures aux ischios sont parfois compliquées à gérer. Même s’il rejoue, il se peut qu’il soit gêné. Affaire à suivre après les habituels examens et IRM.

