3 équipes sur les rangs pour arracher Davis Bertans aux Wizards

C’est quand Davis Bertans est l’un des joueurs les plus suivis du marché que l’on prend pleinement conscience que cette Free Agency 2020 n’est pas la plus chargée en talents. Mais en même temps, le Letton sort d’une excellente saison et on comprend pourquoi plusieurs équipes veulent s’attacher ses services.

Les Washington Wizards aimeraient tout faire pour conserver l’ancien joueur des San Antonio Spurs. Ils peuvent notamment dépasser le plafond du Cap pour le prolonger puisqu’ils disposent des « Bird rights » sur l’intérieur fuyant.

La free agency est fixée, ça risque de vite partir dans tous les sens

Mais trois équipes sont à l’affût. Selon NBC Sports, les Atlanta Hawks, les Phoenix Suns et les New York Knicks s’intéressent de près à Davis Bertans. Elles aimeraient mettre sur pied un sign-and-trade pour s’attacher ses services.

L’ailier-fort de 27 ans tournait à plus de 15 points et 42% à trois-points cette saison. C’est le poste quatre idéal à associer à un pivot fort près du cercle comme Deandre Ayton (Suns), Mitchell Robinson (Knicks) ou Clint Capela (Hawks). L’intérêt de ces trois franchises prend donc tout son sens.

Gregg Popovich, un tyran ? Davis Bertans balance