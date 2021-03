Stephen Curry fête ses 33 ans. L'occasion de lister les raisons pour lesquelles le meneur des Golden State Warriors a marqué l'histoire de la NBA et va continuer à le faire.

1- Pour son run avec Davidson en 2008. La fac de Caroline du Nord a déclenché l'enthousiasme populaire en atteignant l'Elite Eight à coups de bombes et de cartons du petit Steph.

2- Pour ce panier.

3- Ou celui là.

4- Pour sa prise de risque à 12 mètres contre le Thunder, payante. Une performance de fou conclue par un panier de dingue et tout sauf dénué de c*******.

5- Parce que c'est le meilleur shooteur de l'histoire. Pour l'instant, c'est surtout une impression. Mais dans quelques années, les chiffres viendront appuyer l'évidence visuelle.

6- Parce que c'est un leader respecté et apprécié par ses coéquipiers qui le définissent comme un mec génial. Aucun écart en dehors du terrain non plus.

7- Pour sa relation avec Steve Kerr.

8- Pour sa saison 2016, absolument folle et historique.

9- Parce qu'il ne s'est pas planqué quand il a fallu critiquer l'action du nouveau président des Etats-Unis et ses déclarations scandaleuses. Lui aussi est "plus qu'un athlète".

10- Parce qu'il donne de l'espoir à des mecs au physique normal en prouvant qu'il n'y a pas besoin d'être le plus grand ou le plus costaud pour être une superstar.

11- Parce qu'il a accepté de mettre son égo de côté et d'inviter dans l'équipe un mec qui aurait pu lui contester son statut de leader.

12- Parce que c'est la première fois depuis Tim Duncan et Steve Nash qu'on voit un mec dominer le basket uniquement par le jeu.

13- Parce qu'il a mené une équipe vers une saison à 73 victoires alors qu'on pensait le bilan des Bulls intouchable.

14- Parce que c'est un p***** de magicien !

Les Warriors vont-ils transférer Stephen Curry un jour ?

15- Parce qu'il shoote de tellement loin que le débat d'une ligne à 4 points a été lancé.

16- Parce qu'il est le joueur le plus important et le vrai leader de la meilleure équipe de l'histoire de la NBA.

17- Parce que son texte sur l'éducation de ses filles et l'égalité homme-femmes est superbe et émouvant.

18- Parce que c'est le meilleur joueur de golf actuel en NBA. Sans doute de l'histoire aussi.

19- Parce que c'est le meilleur "fils de" à avoir jamais joué en NBA. Dell Curry n'était pas un All-Star, mais avoir balayé ses très respectables accomplissements dans la ligue est déjà très impressionnant.

20- Pour ses routines d'avant-match pour lesquelles les gens seraient presque prêts à payer...

21- Parce que ça a l'air absolument impossible de s'embrouiller avec lui et qu'il a l'air d'être le genre de gars avec qui tu as obligatoirement envie d'être pote quand tu le rencontres.

22- Parce qu'il a donné tort à la superpuissance Nike. L'histoire du fail de la marque à la virgule avec Stephen Curry est édifiante. Depuis, il porte sur ses seules épaules ou presque la firme Under Armour.

23- Parce qu'il a surmonté l'étiquette de joueur fragile qui se blessait constamment aux chevilles. Lorsque Golden State l'a fait re-signer après un enchaînement de sales blessures, il était difficile de croire en une telle réussite.

24- Parce qu'il a cherché à tout prix à donner des passes décisives à Klay Thompson pour l'aider à battre SON record de paniers à 3 points dans un match.

25- Parce qu'il a promis aux Sharks d'Antibes qu'il viendrait s'entraîner avec eux un jour.

26- Parce que sa fille Riley nous a offert quelques poilades en conférence de presse ces dernières années.

27- Parce qu'il a fait applaudir sa femme lors de son speech pour son titre de MVP et qu'il l'a impliquée dans tous ses business avant que ce ne soit à la mode d'être féministe.

28- Parce que les développeurs de NBA 2K vivent un cauchemar chaque année en tentant de retranscrire son jeu de manière un tant soit peu réaliste en termes de fluidité, de prises de risque et d'efficacité.

29- Parce que tous les gamins aujourd'hui veulent jouer comme Stephen Curry. Pas comme LeBron James.

30- Parce qu'il a tué le game du Carpool Karaoke de James Corden.

31- Parce que comme tout "grand" qui se respecte, il a fait du Madison son "garden" l'espace d'une nuit, il y a 6 ans.

32- Parce qu'il ne manque jamais de respect à ses rivaux et adversaires, mais prend quand même le temps de les taquiner ou de les défier amicalement au All-Star Game.

33- Parce qu'il a appelé son fils Canon pour lui donner une chance d'avoir le nom le plus cool jamais porté par un joueur de basket s'il lui prend l'envie d'en faire son métier. Canon Curry !