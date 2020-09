Rien de tel que la grande scène des playoffs pour présenter un nouveau produit, surtout quand la nouveauté parle de la tête de gondole de la division basketball de Nike. La LeBron 18 se dévoile donc en pleine finale de conférence, et cette année pour la mettre en valeur, plusieurs coloris sont déjà calés : not one, not two, not three... mais quatre colorways !

Outre le désormais traditionnel "James Gang" qui aura une release générale en Europe d'ici quelques semaines, le reste sera plus difficile avoir, notamment le superbe "Empire Of Jade" destiné au marché chinois cette semaine. Les US auront le doit de mettre la main en novembre sur le très californien "Los Angeles By Day" et ses couleurs estivales bleu et rose. Quant au "Reflection" il devrait régaler les fans des Lakers avec son inspiration purple and gold.

Outre le look (le shape rappelle la version low de la 16), cette 18 est un concentré de technologie. Alors que les derniers modèles recherchaient puissance et vitesse, le postulat est ici clairement réactivité et confort. Poche Zoom aouté à une large Air unit sur le talon, que demander de mieux ? Un upper en Knitposite amélioré ? Un arrière renforcé en TPU ? Une traction encore plus performante grâce à une semelle inédite ? Oui oui c'est possible.

Vivement le 9 octobre pour commencer à pouvoir tester ces beautés sur le parquet !

Les images de la LeBron 18