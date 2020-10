La Air Jordan 1 AJKO Chicago annoncée pour 2021

Certains mystères sont difficilement expliquables dans le monde merveilleux des sneakers. Alors que tout le monde s'arrache les modèles OG et toutes les Jordan 1 quels que soient les coloris, la AJKO, silhouette alternative en canva sortie en 1986 et sorte de prototype ultime de la 1 cherche toujours son public.

Il n'est en effet pas rare de voir les quelques rééditions de ces AJKO terminer en soldes ou dans les outlets, ce qui est une hérésie absolue surtout sur les coloris emblématiques.

En 2021, Jordan Brand va de nouveau tenter le coup avec une version "Chicago" qui parle à tout le monde et rééditée en toute discrétion en 2010 et 2014. La tige est entièrement recouverte de toile blanche agrémentée de rouge autour du mudguard et les eyelets assortis à l'outsole, sans oublier le noir du swoosh et du col qui eux sont en cuir.

Le logo Wings comprend les lettres AJKO sur un empiècement autour de la cheville que vous pouvez laisser libre à la manière des collaborations entre la marque au Jumpman et Off White . Un petit tag Nike est cousu sur le haut de la languette.

La sortie est semble-t-il prévue dans le courant 2021. Dans votre viseur ?

Les images de la Air Jordan 1 AJKO Chicago