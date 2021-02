C’est une vraie légende du basket qui a fêté ses 65 ans il y a quelques jours (le 8 février). Et Marques Johnson a visiblement de beaux restes.

Ce n’est pas forcément le nom le plus connu par le grand public de l’histoire du basketball. Mais Marques Johnson a eu une immense carrière. Champion NCAA en 1975 avec UCLA, joueur NCAA de l’année en 1977, cet ailier de 2,01 m a été drafté en 3ème position par les Milwaukee Bucks.

Lors de sa deuxième saison, il est même le troisième scoreur de la ligue, avec 25,6 pts par match. 5 fois All-Star, 1 fois All-NBA First Team (et deux fois dans la deuxième équipe), il est contraint à la retraite après une grave blessure au cou en 1986.

Les cinéphiles le connaissent aussi pour sa réplique culte : « Nah nah this ain’t Raymond » dans sa tentative de braquage ratée dans le mythique White Men Can’t Jump.

Et ce n'est pas la seule expression qu'il a utilisée et qui restera dans la postérité. C’est aussi lui qui aurait créé une expression qui a permis à pas mal de créateurs de grande taille d’avoir un statut. C'était pendant un temps-mort, lors des playoffs 1984 qu'il disputait avec les Milwaukee Bucks. Don Nelson (déjà lui) était en galère avec ses meneurs, la faute aux blessures notamment.

Le technicien s'est tourné vers son ailier et lui a demandé de créer le jeu à partir de l’aile. « OK, donc au lieu d’être un point guard, je suis un point forward », aurait répondu Marques Johnson.

Bref, c’est un grand du basket qui a fêté ses 65 ans il y a trois jours. Et pour l’occasion, il a montré qu’il en avait encore dans les jambes. Alors certes, ce n’est pas le dunk le plus spectaculaire all-time, mais quand vous en calerez un à 65 piges, vous pourrez la ramener :

Still dunking at 65 years old 🙌🏾🎉 pic.twitter.com/6jwjTSigDV

— Elder Marques Johnson (@olskool888) February 8, 2021