Touché au genou et semble-t-il limité, Blake Griffin n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison avec les Detroit Pistons

Mais qu'est-il arrivé à Blake Griffin en l'espace de quelques mois ? Le franchise player des Pistons fait presque de la peine à voir tant il erre comme une âme en peine sur le terrain. En cause, une blessure au genou qu'il traîne depuis la fin de la saison dernière. Même s'il a été opéré cet été, l'ancien Clipper est très loin d'avoir récupéré toutes ses capacités. La comparaison entre les deux années est terrible. En 18/19, il tournait à 24,5 points, 7,5 rebonds, 5,4 passes à 46% dont 36% à trois points. Cette saison, c'est 15,8 points, 4,4 rebonds, 3,3 passes à 36% dont 29% à trois points. Au scoring et en adresse, ce sont tout simplement ses pires chiffres en carrière, et de loin. Mais ce n'est pas le genre de la maison de se trouver des excuses.

"Ça n'aide pas (sa blessure), mais je n'ai jamais cherché d'excuses. Je dois juste être meilleur. C'est le but final et ça n'a jamais été un manque d'efforts. J'essaie toujours, je plonge pas terre, j'essaie de défendre, faire des petites choses. J'ai l'habitude d'avoir une meilleure contribution offensive, mais je ne suis pas capable de le faire."

Il ne serait pas étonnant que Blake Griffin mette rapidement un terme à sa saison pour soigner ce genou. À seulement 30 ans, il a encore quelques belles années devant lui.