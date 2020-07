Cela sera triste. Bizarre. Nul. Utilisez l'adjectif qui vous plaira. Mais il va falloir s'habituer à voir des matches NBA sans public. Donc sans bruit extérieur. Cette ambiance qui fait qu'une équipe jouant à domicile a un avantage certain. Surtout celles ayant des fans très bruyants. Le TD Garden de Boston fait partie de ces arènes où l'on sent la clameur, l'amour de ses supporters. L'ivresse de la victoire, et la tristesse infinie lors des revers. Le Covid-19 a changé tout ça. Du moins temporairement. À Orlando, le public sera très réduit et sans fans. Et cela pourrait rester ainsi la saison prochaine.

Pour les téléspectateurs, il faudra un certain d'adaptation. Et que dire pour les joueurs ? Certaines performances sont transcendés par les chants de la foule. Ils peuvent parfois pousser à l'irrationnel. Qui ne se souvient pas de l'état de transe dans lequel était Glen "Big Baby" Davis lors du Game 4 des Finals 2010 ? Les exemples sont nombreux. Pour eux, c'est peut-être le plus dur qui commence avec ce huis clos.

Les Celtics devront s'adapter avec Gordon Hayward

En raison de son expérience passée, Brad Wanamaker a déjà vécu cette situation, que ce soit en professionnel ou au lycée. Et comme il l'a expliqué lors d'une conférence call vendredi, tous vont devoir s'adapter à cette nouvelle norme.

"C'est de l'auto-motivation en quelque sorte parce que tu n'as pas les fans pour te pousser lors d'un highlight ou autre. Vous devez être fort au sein même de l'équipe. Je pense que nous avons une bonne équipe et cela pourrait être un avantage. Mais ce sera complètement différent. Il n'y avait pas cette hype autour de certaines actions. L'énergie était différente.

Vous devez apporter votre propre énergie. Nous sommes des humains. Vous n'êtes pas toujours à la hauteur et vous avez besoin de petites choses pour vous lancer. Parfois, les fans vous aident. Ici, ce sera vos coéquipiers sur qui vous devrez vous appuyer."

A contrario, cette "ambiance" pourrait profiter à ceux dont la pression face au public est trop forte. Ils pourront se sentir libérer et pourquoi pas montrer un visage bien différent.