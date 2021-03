Nouvelle équipe, nouveau maillot et surtout nouveaux objectifs, il y avait beaucoup de choses nouvelles à digérer pour Aaron Gordon hier soir, pour son premier match officiel avec les Denver Nuggets. La transition n’aurait pas pu mieux se faire.

En 20 minutes, il a non seulement pu signer 13 points à 6/9 aux tirs, mais surtout son équipe s’est imposée 126 à 102 face aux Atlanta Hawks, sans qu’il ait eu besoin de forcer quoi que ce soit. Après avoir dû endosser une grande partie des responsabilités à Orlando, il semble avoir trouvé à Denver une liberté d’esprit et de jeu libératrice.

« Pour son premier match avec une nouvelle équipe, après avoir seulement pu voir nos systèmes une fois ou deux, je l’ai trouvé formidable », souriait Mike Malone. « Son QI basket, sa capacité à jouer loin du ballon et à rester toujours en mouvement, sa façon de couper au cercle, ses qualités athlétiques… C’est une arme tellement polyvalente. »

Il faudra bien sûr plus qu’une victoire facile face au Hawks pour faire de la venue d’Aaron Gordon à Denver une totale réussite, mais sur ce premier match, tout semble s’être déroulé comme l’espérait le front office.

En Gordon, les Nuggets voient certes un excellent défenseur qui aura la responsabilité de se coltiner les LeBron James, Kawhi Leonard ou Luka Doncic de la Conférence Ouest, mais ils voient également un joueur capable d’apporter encore un peu plus de fluidité au jeu offensif, par sa polyvalence et ses qualités athlétiques.

« Là où Aaron Gordon est le plus efficace, c’est quand quelqu’un d’autre est chargé de la création et qu’il peut être un finisseur, soit en réception tir, soit en attaquant le cercle quand le ballon lui parvient que son défenseur court vers lui pour contester le shoot », explique par exemple l’ancien joueur du Magic Pat Garrity. « A Denver, c’est probablement le rôle idéal pour lui parce qu’il n’a pas besoin d’être l’option offensive numéro un et il comble le trou laissé par le départ de Jeramy Grant. »

L’avantage d’intégrer un joueur de ce type dans un rôle comme celui-ci à ce moment de la saison, c’est que, sur le papier tout du moins, on peut espérer que l’intégration se fasse relativement facilement.

« Avec un aussi bon passeur que le Joker, je pense qu’Aaron va très bien s’en sortir. Les Nuggets avaient besoin de devenir plus athlétiques et c’est exactement ce qu’il leur apporte », ajoute Kenyon Martin.

Débarrassé de la pression de devoir scorer soir après soir, Aaron Gordon n’aura plus qu’à se concentrer sur ses tâches défensives et à profiter de ce que le jeu créé par Nikola Jokic et Jamal Murry lui apportera.

« Il nous reste 27 matches à jouer », explique Mike Malone. « Quand tu fais un trade comme celui-ci, tu veux que l’alchimie soit là tout de suite, et la plupart du temps, ce n’est pas le cas. La seule façon de pouvoir y parvenir, c’est en étant sur le terrain avec les autres gars et en découvrant les choses au fur et à mesure. »

Ce premier match est plutôt de très bon augure…

