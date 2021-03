Aaron Gordon ferait finalement marche arrière…

Aaron Gordon ne saurait plus vraiment s'il tient à quitter le Orlando Magic. Il serait en train de revenir sur sa décision.

Alors qu’une rumeur l’envoyant aux Minnesota Timberwolves commençait à faire surface, Aaron Gordon aurait songé de plus en plus à revenir sur sa décision de quitter le Orlando Magic. Simple coïncidence ? Sans doute, mais avouons que c’est drôle présenté de la sorte. Mais l’info, ce serait donc ça : l’ailier de 25 ans hésiterait donc à vraiment vouloir partir. Un retournement de veste assez inattendu puisqu’il expliquait lui-même pourquoi il tenait à changer d’air pas plus tard… qu’avant-hier.

Aaron Gordon explique sa décision de quitter le Magic

C’était d’ailleurs déjà surprenant. Non pas qu’il demande son transfert, ça c’est une pratique courante, mais qu’il reconnaisse publiquement avoir fait la requête tout en se justifiant dans la presse. Une honnêteté louable mais qui témoigne aussi d’un jeune homme dépassé par les événements et peut-être pas tout à fait conscient de ce qu’il dit ou de ce qu’il fait.

« Cela fait 24 heures qu’Aaron Gordon se demande s’il tient vraiment à quitter Orlando », confie Adrian Wojnarowski.

L’ironie, c’est que la décision ne lui appartient pas. Il est encore sous contrat jusqu’en 2022. Le Magic peut très bien décider de s’en séparer pour accélérer son processus de reconstruction. Sauf que les dirigeants demanderaient un prix assez élevé pour Aaron Gordon, un joueur susceptible d’aider plusieurs franchises.