Aaron Gordon veut quitter Orlando, le Magic devrait l’exaucer

Il ne se passe pas une intersaison, ni une deadline des trades depuis quelques années sans que le nom d'Aaron Gordon ne soit présent dans la rubrique des rumeurs. Cette fois, l'ailier du Orlando Magic a visiblement décidé de prendre les devants. Selon Jared Weiss de The Athletic, Gordon aurait demandé à être tradé avant jeudi.

Il est fort possible qu'il s'agisse d'une volonté réciproque, tant l'importance de Gordon a diminué semaine après semaine depuis le début de la saison. L'ancien joueur d'Arizona n'avait plus aussi peu joué depuis 4 ans et l'équipe est clairement articulée autour du tandem Nikola Vucevic-Evan Fournier. Si le Français voit lui aussi son nom fréquemment cité à l'approche de la deadline car il sera bientôt free agent, le Magic semble plus susceptible de se séparer d'Aaron Gordon, auquel il restera encore une année de contrat au terme de la saison.

Les bruits de couloir parlent pour le moment d'intérêts en provenance de Boston, mais aussi de Golden State. Le profil du n°4 de la Draft 2014, un peu coincé entre les postes 3 et 4 mais très impactant athlétiquement, semble convenir à plusieurs franchises, surtout pour un pari d'une saison et demi à 20 millions de dollars l'année.