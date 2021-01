Aidons PLANCHE à sortir son premier numéro papier sur NEW YORK

Allez donc soutenir le lancement du projet d'un numéro papier consacré notamment à New York de la part de "Planche", via le crowdfunding !

On espère réussir une passe décisive à notre petite échelle pour un projet qui vaut le coup. Il y a quelques temps, Victor Charrier avait lancé le projet "Planche", une web-série documentaire auto-produite autour de l'univers du basket et de l'art, dont vous pouvez retrouver le premier épisode ici, avec le réalisateur et photographe Kévin Couliau. Cette fois, c'est pour la déclinaison dans un numéro papier de 68 pages consacrées à NEW YORK, à la photographie, au basket et à sa culture, mais aussi avec du dessin et des entretiens que "Planche" mérite votre attention.

Une campagne de crowdfunding a été lancée à la mi-décembre et 72% de l'objectif a été atteint, mais "Planche" a besoin de soutien dans le money time pour être en mesure de pouvoir imprimer cette première édition.

Allez donc soutenir "Planche" sur le site KissKissBankBank, sur la page dédiée à ce projet expliqué dans la vidéo ci-dessous, en pré-commandant ce premier numéro !