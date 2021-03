Depuis plus d'un an, la Dunk a pris dans l'esprit des sneakerheads une grosse part de cerveau disponible, au point de presque en éclipser la Air Jordan 1 qui est pourtant toujours LE banger absolu à chaque sortie, quelque soit le coloris sur ses versions High.

Pourtant l'histoire de l'une est forcément liée à l'autre, puisque Nike, en créant la Air Jordan (en 1985 elle n'avait pas encore de numéro), a offert au joueur une version légèrement améliorée de la Dunk, plus fine, confortable et dotée de la technologie Air. Quand on vous dit "légèrement", c'est surtout au niveau de l'amorti, MJ ayant demandé un rendu assez minimal pour garder le fameux "courtfeel" que lui offraient ses Converse à l'université.

36 ans après, le fameux programme Be True To Your School qui permettait aux grandes facs d'avoir leur propre Dunk aux couleurs de leurs maillots, est plus que jamais d'actualité. La Dunk Low "Iowa" est revenue il y a quelques semaines, et du coup Jordan Brand a sauté sur l'occasion pour offrir à son tour une version plus sobrement dénommée "Pollen". Non, ce n'est pas la Jojo de Maya L'Abeille, inutile de partir sur ce genre de vanne.

Par contre, on peut aisément partir sur une inspiration venant du Wu-Tang Clan si cher à notre rédac chef Theo Haumesser, avec cette base noire en cuir gros grain, entouré d'un cuir finement suédé jaune sur le mudguard, le talon et le contour de la cheville. Le même jaune que vous retrouverez sur l'outsole.

Les lacets assortis font bien le taff, et permettent au Nike Air de la languette de s'affirmer encore mieux sur ces premières images aussi douces que du bon miel.

La première date de sortie annoncée pour cette Jordan 1 est le 12 août prochain. Pas vraiment le coloris le plus estival qui soit, mais vous savez ce qu'on dit : summer is temporary, Wu-Tang is forever.

Les images de la Air Jordan 1 Pollen :