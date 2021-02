Alex Caruso comparé par son coach à l’un des meilleurs joueurs NBA

Frank Vogel a coaché quelques grands joueurs. Alex Caruso lui rappelle l'un d'entre eux et pas des moindres.

Alex Caruso est devenu un membre important des Los Angeles Lakers, après avoir d'abord été une sorte de mascotte pour le public du Staples Center. L'arrière de 26 ans a conquis tout le monde grâce à sa polyvalence et son intelligence de jeu, comme l'a plusieurs fois expliqué LeBron James qui le surnomme affectueusement le "GOAT". Frank Vogel, le coach des Lakers, a eu sous ses ordres quelques grands joueurs des All-Stars. Il n'a pas hésité à récemment comparer "le Divin Chauve" à l'un d'entre eux, et pas des moindres.

"La saison dernière, en regardant mon équipe jouer lors d'un pick-up game pendant le training camp, Alex Caruso était absolument partout sur le terrain défensivement. Ses instincts défensifs et ses qualités athlétiques m'ont vraiment fait penser à l'époque où je coachais Paul George. J'ai commencé à en parler à mon staff et à leur dire : 'Les gars, est-ce que je vois ce que je vois ou est-ce que je suis fou ?", a raconté Vogel dans Sports Illustrated.

La réaction épique des coaches des Lakers en rencontrant Alex Caruso en 2017

L'énergie et l'activité d'Alex Caruso expliquent en partie la confiance que lui accorde tout le monde à Los Angeles. Il n'en a pas toujours été ainsi et la première rencontre entre Caruso et le coaching staff californien en 2017 a été assez épique. L'un des coaches des Lakers a notamment demandé : "Qui a donné un maillot au gars d'UPS ?" lors d'un workout...

Le gars d'UPS est aujourd'hui champion NBA, comparé à l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue par son coach et fréquemment encensé par l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

