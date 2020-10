Alex Caruso immortalisé comme une légende de Los Angeles

Alex Caruso, aka le Divin Dégarni, aka The GOAT, est en train de devenir une légende locale à Los Angeles. Le joueur des Lakers, passé de chouchou amusant du public à vrai contributeur indispensable en playoffs, a fait l'objet d'une oeuvre de la part de l'artiste Gustavo Zermeno Jr cette semaine : une fresque murale où l'on peut voir Caruso dunker par-dessus d'autres acteurs populaires du moment en NBA : Jamal Murray, James Harden, Devin Booker, Kawhi Leonard ou Luka Doncic, tous passés à un moment ou à un autre dans les mailles du filet des Purple and Gold et d'Alex Caruso.

Alex Caruso has his own mural in LA 👀 (via gz.jr/Instagram, @sportiela) pic.twitter.com/Y2pY4fQQ4A — SportsCenter (@SportsCenter) October 2, 2020

Il faut bien se rendre compte de l'honneur qui est fait à l'ancien joueur de G-League. Les précédentes fresques inaugurées par Zermeno représentaient Kobe Bryant, LeBron James ou les rappeurs Dr Dre et Nipsey Hussle. D'authentiques icônes de la Cité des Anges.

Depuis le début des playoffs, Alex Caruso a vu sa popularité grandir auprès des fans des Lakers, lui qui a renoncé à assister au mariage de sa soeur pour participer à la reprise de la saison dans la bulle de Disney World. LeBron James lui-même ne tarit pas d'éloges sur son coéquipier.

"Il s'améliore à chaque minute passée sur le terrain et il continue d'apprendre parce qu'il est encore tout frais en NBA. La première fois que je l'ai vu à l'entraînement, ce ne sont pas ses qualités athlétiques qui m'ont surpris, mais la manière dont il défend et le côté cérébral qu'il adopte quand il joue au basket", a déclaré LeBron sur ESPN.

Si les Los Angeles Lakers dominent le Miami Heat en Finales NBA, la légende d'Alex Caruso ne va pas s'arrêter de grandir. Bientôt une statue à côté de celles de Shaq, Kareem and co ?