La qualité qui fait d’Alex Caruso un joueur indispensable aux Lakers

Alex Caruso tourne à 6,9 points, 2,4 rebonds et 3 passes décisives depuis le début des playoffs. Rien de sensationnel à première vue. 43% et 26% à trois-points. Pas les statistiques d’un joueur indispensable. Mais qu’il mette ou non ses tirs, le meneur de 26 ans reste un membre très important de la rotation de Frank Vogel aux Los Angeles Lakers.

« Pour être honnête, quand il rentre ses tirs, c’est juste du bonus. On sait ce qu’il va nous apporter chaque soir. Ce n’est pas son adresse qui est importante. On sait qu’il va défendre, on sait à quel niveau il va jouer à chaque fois qu’il entre en jeu. On sait à quoi s’attendre », confie LeBron James, admiratif des performances de son coéquipier.

Devenu une coqueluche du net, Alex Caruso n’a rien du joueur spectaculaire (et encore, il cale des dunks et des belles passes) qui devient le chouchou des fans. Mais c’est un homme qui joue dur. En défense, en attaque. Toujours à bloc. Toujours dans la communication – notamment lors des rotations défensives – et dans l’effort.

Alex Caruso, plus qu’une mascotte, une vraie arme pour le titre

« J’ai toujours été comme ça. C’est naturel pour moi de donner de la voix. Hormis dans cette équipe, j’ai toujours été l’un des leaders partout où j’ai joué.

Je suis très compétitif et si je sens qu’il y a quelque chose à dire pour nous faire gagner, je le dis », explique l’intéressé.

Donner de la voix, replacer ses coéquipiers, les orienter en défense, c’est peut-être ça la plus grande qualité d’Alex Caruso. Celle qui est essentielle aux Lakers. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les meilleurs cinq de Los Angeles de ce côté du terrain comptent quasiment tous le remplaçant. Si les Angelenos vont au bout, ce sera forcément avec lui.