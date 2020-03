Alex Caruso explique pourquoi LeBron James est un coéquipier unique

LeBron James est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et, à 35 ans, il règne encore parmi les superstars NBA. Sa longévité et ses points forts sur le terrain sont analysés constamment. Mais quid de sa personnalité dans la vie de groupe ? Alex Caruso donne quelques détails sur l’homme qu’est le quadruple MVP au sein des Los Angeles Lakers.

« C’est d’abord un excellent coéquipier, et c’est quelqu’un de bien. On ne lui donne pas assez de crédit pour ça je trouve. C’est un joueur très fort mais c’est un super coéquipier et vraiment un bon gars. C’est spécial pour moi de jouer avec lui, d’apprendre de lui, de voir comment il travaille tous les jours. Il est l’un des premiers à arriver à la salle et l’un des derniers à partir, il prend soin de son corps, il s’étire, fait de la musculation, il fait attention à son régime alimentaire, etc. Voir le niveau auquel il joue à ce stade de sa carrière, ça montre à quel point il bosse dur. »

On ne devient pas King par hasard. LeBron James le prouve au quotidien.