Alex Caruso intéresse plusieurs équipes

Alex Caruso n’est pas qu’un chouchou des fans. L’arrière des Los Angeles Lakers suscite visiblement l’intérêt de plusieurs équipes également.

Selon Chris Haynes, l’insider de Yahoo Sports, plusieurs franchises se sont renseignées quant à la disponibilité du joueur à l'approche de la deadline des transferts en NBA.

Multiple teams are inquiring about the availability of Los Angeles Lakers guard Alex Caruso, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 5, 2020