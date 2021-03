Alex Caruso aurait pu casser internet mais il a refusé

Alex Caruso est un phénomène presque inexpliqué. Sa popularité le dépasse mais il a le mérite de rester vraiment humble alors qu’il est devenu une icône sur internet. La NBA a voulu surfer sur cette hype en invitant le joueur au concours de dunks. Ce qu’il a refusé.

Alex Caruso on turning down the Slam Dunk Contest: "I don't think I'm quite on that level of dunk contest material. ... I think I made the right choice."

— Ryan Ward (@RyanWardLA) March 12, 2021