Le cinq des oubliés des All-NBA Teams

La NBA a dévoilé les trois All-NBA Teams pour la saison 2019-2020. Si le premier et le deuxième cinq ne souffrent a priori d'aucune contestation, ça râle beaucoup concernant la All-NBA Third Team. Comme toujours, plusieurs joueurs auraient pu ou dû faire partir de cette sorte de top 15 de la saison, mais se retrouvent sur le carreau. On a tenté de réparer ça.

Vous noterez que dans notre cinq des snobés il y a quatre extérieurs et un seul vrai intérieur. Oui, on fait ce qu'on veut après tout, c'est notre cinq !

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Ses stats : 19.4 points, 7.5 passes et 5 rebonds.

S'il y avait une All-NBA Team des playoffs, Kyle Lowry aurait pu être dans le lot, tant il a été bon sur les deux tours durant lesquels les Raptors ont défendu leur titre. Sur la saison régulière, le meneur de Toronto, toujours aussi sous-coté, a aussi eu un impact énorme sur la belle saison de son équipe.

Beaucoup pensaient voir les champions s'effondrer après le départ de Kawhi Leonard. Lowry, en bon général, a élevé son niveau et s'est assuré que tout le monde continuer de tourner à plein régime. Les Raptors ont fini 2e de la Conférence Est, loin devant le 3e et c'est en partie grâce à leur leader technique et vocal.

Avec 19.4 points, 7.5 passes et 5 rebonds de moyenne, il a aussi ajouté des chiffres très sympathiques à l'impression visuelle et à son talent pour remplir la colonne victoires.