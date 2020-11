Le All-Star Game 2021 à Indianapolis officiellement décalé à 2024 !

Il ne s'agit pas d'une surprise. Avec l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, le calendrier de la NBA a été totalement chamboulé. La saison 2020-2021 va ainsi débuter en décembre prochain, avec notamment un exercice raccourci à 72 matches.

Mais il y a également une autre conséquence : l'annulation du All-Star Game à Indianapolis. En effet, ce mercredi, la Ligue a officiellement communiqué et a décalé le ASG prévu à Indianapolis en 2021 à 2024. Une information attendue car l'organisation d'un tel événement, sous sa véritable forme, avec la situation actuelle semblait tout simplement impossible.

The NBA and the Indiana Pacers announced today that NBA All-Star in Indianapolis, which was originally scheduled for Feb. 12-14, 2021, will now be held Feb. 16-18, 2024.

