Le All-Star Game 2021 presque validé avec un retour à l’ancienne !

La NBA et le syndicat des joueurs sont très près d’un accord pour l’organisation d’un All-Star Weekend à Atlanta les 6 et 7 mars prochains.

Est versus West, let’s go ! La NBA va revenir à son format classique pour l’organisation du prochain All-Star Game. Initialement annulé, l’événement devrait finalement avoir lieu, comme le laissait pressentir les dernières rumeurs. ESPN révèle cette après-midi que la ligue et le syndicat des joueurs sont de plus en plus proches d’un accord.

L’événement devrait donc prendre place à Atlanta. Mais en plus du match de gala, le traditionnel concours à trois-points, le concours de dunks et le skills challenge seraient eux aussi au programme.

All-Star Game : D’autres événements prévus par la NBA en plus du match ?

Les Hawks accueillent des supporteurs lors de leurs matchs à domicile et des fans pourront donc peut-être assister à la rencontre en direct dans la salle. Même si on imagine que le dispositif sera vraiment très restreint, pandémie oblige.

La NBA a prévu un break entre le 5 et le 10 mars. Le calendrier n’est pas encore connu passé cette date, avec notamment de nombreux matches reportés à disputer. Mais la ligue serait donc confiante sur le fait que la plupart des superstars accepteraient de jouer le All-Star Game. Avec un retour à la « normal » et une opposition Est vs West qui avait perdu en saveur ces dernières années.