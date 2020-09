Allen Iverson, sa drôle d’anecdote sur la « balance » Tim Duncan

Lors des Jeux Olympiques 2004 à Athènes, la Team USA a connu une vraie désillusion avec seulement une médaille de bronze. Éliminés en demi-finale par l'Argentine, les Américains disposaient pourtant d'un groupe très talentueux. Notamment avec la superstar des Philadelphia Sixers Allen Iverson. Invité du podcast All The Smoke, l'ex-arrière a raconté une anecdote concernant Tim Duncan. Et c'est simple, l'homme de 45 ans considère l'ancien intérieur des San Antonio Spurs comme une balance.

"A Athènes, nous étions dans notre dortoir et je dormais. Je me suis réveillé avec du beurre de cacahuète entre les pieds et dans les mains. Et un ... me chatouillait le visage. J'ai giflé mon visage et je me suis retrouvé avec du beurre de cacahuètes partout. Immédiatement, Tim a dénoncé le coupable", s'est ainsi souvenu Allen Iverson.

Allen Iverson révèle le nom de la superstar actuelle avec qui il aurait voulu jouer

Duncan n'avait sûrement pas de temps à perdre avec de telles conneries. Pour rapidement en finir avec cette histoire, le natif des Îles Vierges a voulu aider Allen Iverson à trouver le coupable. Mais de son côté, The Answer n'a jamais oublié le côté "balance" de son compatriote. Avec Gregg Popovich dans le staff américain, AI devait sûrement se méfier ensuite de la présence de Tim Duncan...