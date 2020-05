Allen Iverson explique pourquoi il ne faisait pas de musculation

Grand par le cœur et le talent, petit par la taille. Allen Iverson a fait chavirer les passionnés de basket en s’affirmant comme une légende parmi les colosses. Un gabarit « standard », donc inférieur aux normes NBA, mais des exploits de géant. 1,83 et 75 kilos. Un poids plume dans cette ligue. Normalement, les joueurs cherchent à gagner en muscles pour résister aux chocs. Surtout pour un scoreur qui passait son temps à attaquer la raquette. Mais A.I. refusait de se buter à la salle de musculation. Et pour une raison presque évidente.

A.I. wasn’t about them gains 💪❌😂 pic.twitter.com/0ECHYqjOJo — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2016

« Cette merde, c’était trop lourd », balançait carrément l’ancien MVP.

Que répondre à ça ? Après tout, ça n’empêchait pas Allen Iverson d’être un joueur carrément à part. Un MVP, des cartons, quatre titres de meilleur marqueur NBA, des saisons à plus de 30 points de moyenne, etc. Et c’est pour ça qu’il est considéré comme le meilleur basketteur de l’Histoire… « kilos pour kilos. »