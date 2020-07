Allen Iverson explique pourquoi il est un grand fan de Ben Simmons

Vrai reconnait vrai. Ben Simmons est validé par l’icône des Philadelphia Sixers. Allen Iverson, l’une des plus grandes légendes de la franchise de Pennsylvanie, ne cache pas son admiration pour le premier choix de la draft 2016. Il comprend même la situation parfois délicate dans laquelle l’Australien se retrouve aujourd’hui.

« Il me rappelle moi, quand j’étais un rookie qui débarquait avec beaucoup d’attentes placées en lui. C’est ce qui fait que je suis un grand fan de lui parce que je sais ce qu’il vit et je connais la ville. Il y a les plus grands passionnés du monde ici [à Philly] et ils veulent vous voir réussir. Mais ils peuvent être durs avec vous parce qu’ils réclamant un gagnant. »

Allen Iverson : petit gabarit, impact de géant

Allen Iverson est arrivé vingt ans plus tôt en NBA, tout pile, en étant le premier choix de la draft 96. Choisi par les Sixers, avec énormément de pression sur les épaules. Il a su y répondre en s’affirmant comme une superstar et en menant la franchise en finales en 2001. Il estime que Ben Simmons est capable de faire de même.

« Je pense qu’il est fait pour ça. Il l’a prouvé. Je suis un grand fan de son jeu et j’adore l’encourager. »

Tout ça nous fait penser qu’A.I. est l’une des anciennes gloires qui n’a aucun problème avec le fait de soutenir les nouvelles générations. Alors que la plupart l’a joue « vieux con » en dénigrant souvent le style de jeu actuel, Iverson est plutôt du genre à apprécier les stars d’aujourd’hui.