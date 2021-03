Allen Iverson : son cross culte sur Michael Jordan a 24 ans…

Le 12 mars 1997, il y a exactement 24 ans, Allen Iverson réussissait l'un des moves les plus iconiques de sa carrière. Alors qu'il n'était que rookie - le n°1 de la Draft, certes - celui qui n'était pas encore "The Answer" s'est retrouvé confronté à son idole, Michael Jordan, lors d'un match entre les Philadelphie Sixers et les Chicago Bulls. Pas effrayé malgré le contexte, Iverson a placé un crossover redoutable avant de marquer sur cette séquence qui n'aurait évidemment pas autant marqué les esprits si elle n'avait pas concerné "His Airness".

22 years ago today, rookie Allen Iverson hit Michael Jordan with one of the most iconic crossovers ever. pic.twitter.com/b5O90cx4xV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2019

Il y a quelques années dans le show de Stephen Colbert, Allen Iverson était revenu sur cette action devenue culte.

"Oui, c'est l'un des moments forts de ma carrière. Au départ, je n'ai pas vraiment noté cette action, mais à force, avec les discussions à ce sujet et les rediffusions sur ESPN, oui c'est sûr. Aujourd'hui, quand des gosses viennent me voir, ils ne me demandent pas si je suis Allen Iverson, mais si je suis le gars qui a crossé Michael Jordan. C'était vraiment un moment particulier pour moi car c'était mon joueur préféré. Sans lui, je n'aurais pas été le même joueur, je voulais être comme lui".

On espère ne jamais croiser l'un de ces "gosses" qui considèrent uniquement Allen Iverson comme "le gars qui a crossé Michael Jordan". Quelques baffes pourraient ne pas se perdre...