Zion Williamson va faire ses grands débuts avec les New Orleans Pelicans mercredi soir.

Voilà des mois que les supporteurs des New Orleans Pelicans attendent les grands débuts de Zion Williamson. Le rookie phénomène, premier choix de la draft, s'était blessé au genou juste avant le coup d'envoi de la saison. Il est maintenant guéri. Son retour à la compétition est prévue pour demain soir contre les San Antonio Spurs.

"Tout le monde sait que ça va être le cirque... Ça va faire du bien de l'avoir sur le terrain. Le plus important pour nous c'est de le faire jouer pour que tout le reste s'évapore et que l'on puisse se concentrer sur les rotations et comment le faire jouer", confie Alvin Gentry.

Le trop-plein d'attention médiatique agace certainement le coach des Pelicans. Mais il comprend. Les coéquipiers de Zion Williamson s'attendent déjà à jouer à guichets fermés, dans une ambiance de folie.