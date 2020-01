L'entraîneur des New Orleans Pelicans Alvin Gentry assume totalement sa décision de limiter le temps de jeu de Zion Williamson.

Zion Williamson a réussi de bons débuts en NBA. Pour ses deux premiers matches, le jeune talent des New Orleans Pelicans permettait à son équipe de rivaliser. Mais l'entraîneur Alvin Gentry a décidé de suivre l'avis de son staff en limitant le temps de jeu du rookie. Ainsi, face aux San Antonio Spurs (117-121) et aux Denver Nuggets (106-113), le #1 pick de la Draft NBA 2019 a été sorti pour la fin du match. Malgré les deux défaites concédées, Gentry assume totalement la stratégie adoptée avec Williamson.

"C'est la façon dont nous avons décidé de gérer les choses. Il s'agit de la meilleure option pour lui actuellement et on va continuer de cette manière. Je sais que tout le monde est vraiment excité par ses débuts. Tous les soirs, j'entends que je suis le coach le plus stupide du monde. Pourquoi j'enlève ce gars pour les 5 ou 6 dernières minutes d'une rencontre ? Mais je vais vraiment arriver à vivre avec ça car je sais que nous avons opté pour la bonne solution", a assuré Alvin Gentry face à la presse.

Les Pelicans ont une vision sur le long terme avec Zion Williamson. Et il s'agit d'une décision logique de ne pas trop l'utiliser pour son retour après ses problèmes au genou.