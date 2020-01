Andre Drummond à Atlanta, ce sera certainement non

Il ne fait quasiment presque plus aucun doute que les jours d'Andre Drummond aux Detroit Pistons sont comptés. La franchise veut tourner la page et cherche à trouver une porte de sortie à son pivot. Il y a une dizaine de jours, les différents insiders rapportaient que les Atlanta Hawks avaient débuté les discussions avec l'équipe du Michigan. Sauf que les négociations entre les deux équipes sont désormais terminées ! Les Hawks, qui n'oublient pas le fait que Drummond sera sans doute free agent dans six mois, veulent étudier toutes les options, notamment lors du soir de la Draft mais aussi lors de la Free Agency. On apprend également que les Pistons étaient prêts à recevoir des tours de Draft, Damion Jones et Chandler Parsons ou Allen Crabbe (ce dernier a depuis été envoyé aux Wolves contre Jeff Teague) pour satisfaire leurs homologues.

Mais Detroit a encore plusieurs chances d'échanger son joueur d'ici la deadline du 6 février. Les Celtics sont intéressés par le profil d'Andre Drummond, même si Danny Ainge ne se lancera pas à corps perdu dans cette bataille. Les Raptors sont également sur le coup pour trouver l'héritier de Marc Gasol, free agent cet été.

Les stats d'Andre Drummond :