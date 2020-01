Le propriétaire des Detroit Pistons a annoncé du changement pour son équipe la semaine dernière. À peine 48h après, on entendait déjà parler de potentiels trades concernant Andre Drummond. Atlanta serait en pole position, mais d'autres franchises plus ambitieuses à court terme seraient également intéressées. On parle des Celtics, des Raptors et des Mavericks. Si les choses commencent à bouger autour de lui, c'est parce que l'équipe ne progresse pas, et lui non plus. Et surtout parce qu'il pourrait se retrouver en fin de contrat l'été prochain s'il décline sa player option. Detroit n'a pas envie de perdre son élément le plus bankable sans contrepartie. Mais Andre Drummond, à l'entendre, n'a pas spécialement envie de quitter le Michigan.

"Je ne suis pas un lâcheur. J'adore être ici et j'aimerai y rester pour le reste de ma carrière. Evidemment, des discussions ont débuté et les questions vont se multiplier. Je les attends mais je vais continuer à jouer mon jeu, jouer ici à Detroit où j'adore être et peu importe ce qui arrivera".

Néanmoins, Andre Drummond va rester impuissant jusqu'au 6 février prochain. Mais qu'attendent les Pistons en échange ? Les Raptors ont la même situation contractuelle avec Marc Gasol. Les Celtics devront sacrifier un de leurs ailiers (Gordon Hayward est tout indiqué) tandis que les Mavs tournent bien avec leur effectif actuel.

Les stats d'Andre Drummond