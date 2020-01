Andre Drummond est le plus gros poisson annoncé sur le départ avant la deadline des trades en NBA. On savait que plusieurs franchises s'étaient renseignées auprès des Detroit Pistons pour leur pivot All-Star. Les Atlanta Hawks étaient jusqu'ici les courtisans les plus sérieux. Ils viennent apparemment d'être rejoints par les New York Knicks. Selon Shams Charania de The Athletic, la franchise de Big Apple se penche très sérieusement sur le cas de Drummond actuellement.

A un an et demi de la fin de son contrat, l'ancien de Georgetown est une proie intéressante pour des équipes qui cherchent un joueur d'impact immédiat. Pour les Knicks, que l'on dit prêt à se séparer de presque tout le monde à l'exception de RJ Barrett et Mitchell Robinson, ce serait un choix plutôt curieux. On n'est plus à une décision étonnante de la part des Knicks...

Cette semaine, Andre Drummond a atteint la barre des 8 000 rebonds en carrière, confirmant son statut de meilleur capteur de ballons de ces dernières années en NBA.

Les stats d'Andre Drummond en 2019-2020