Andre Iguodala a pris une mini-retraite entre deux saisons. Il y a huit mois, le triple champion NBA jouait les finales avec les Golden State Warriors. Puis il a été transféré aux Memphis Grizzlies en juillet. Et il a refusé de se pointer dans le Tennessee. Alors il a pris du bon temps pendant plusieurs mois. Il a fait la promotion de son livre, il a joué au golfe, tranquillement, dans le cadre doux de la Bay de San Francisco. Tout réclamant son transfert. Après avoir obtenu gain de cause, voilà que le vétéran semblait prêt à se remettre au basket. Il a été aligné par Erik Spoelstra, hier soir, à l’occasion de la rencontre entre le Miami Heat et les Portland Trail Blazers.

« Ce gars est un monstre. 6% de matières grasses alors qu’il a été absent pendant si longtemps ? Il a l’air vraiment en forme », notait on coach.

La forme physique est là et tant mieux mais Andre Iguodala doit aussi reprendre le rythme des matches. Alors il a été aligné cette nuit. 23 minutes au cours desquelles l’ancien MVP des finales a compilé 2 points, 6 rebonds et 3 passes. Le Heat a perdu mais les Floridiens ont dominé les Blazers de 10 points quand ‘Iggy’ était sur le parquet. Ce sont de bons débuts.

« C’était excitant d’être de retour. C’est comme si j’avais pris une année sabbatique. C’est quand vous êtes éloignés du jeu que vous vous rendez compte de votre amour pour le basket », remarquait l’intéressé.

Andre Iguodala essaiera de contribuer à faire du Heat un outsider à l’Est pendant les playoffs.