Andre Iguodala donne le secret du collectif très soudé du Heat

Le Miami Heat a séduit toute la planète basket pendant ces playoffs. En battant les meilleures équipes de la Conférence Est, certes, mais surtout en montrant l’image d’une équipe combative, qui ne lâche jamais rien, capable de renverser des montagnes en s’appuyant sur son collectif. C’est l’image forte qui ressort de ce groupe de guerriers. Jus de bagarre, tout le monde veut la recette. Andre Iguodala donne les clés de cette « mentale » qui définit la franchise de South Beach.

"Having that chip is something everyone on this team has. They've been able to overcome every situation that has tried to impede their progress."@andre on how the @MiamiHEAT team chemistry allows them to succeed.

Game 4 ▶️ Tuesday, 9pm/et, ABC pic.twitter.com/ddCAaJXXi6

— NBA (@NBA) October 6, 2020