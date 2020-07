Andre Roberson, un retour placé sous le signe de l’émotion

Le 27 janvier 2018, Andre Roberson se blessait sérieusement au genou. Victime d'une rupture du tendon rotulien, l'arrière de l'Oklahoma City Thunder a dû cravacher pendant de longs mois pour revenir. 30 mois exactement. 909 jours. Car la nuit dernière, le joueur de 28 ans a retrouvé les parquets. A l'occasion d'un match d'entraînement remporté face aux Boston Celtics (98-84), le natif du Nouveau-Mexique a fait son entrée en jeu au milieu du troisième quart-temps. Après une standing ovation bien méritée, Roberson a ainsi fait son maximum pour se mettre dans le rythme. Le bilan ? 5 points et 2 rebonds en 11 minutes. Et défensivement, il a démontré qu'il avait de bons restes, à l'image d'un contre sur Javonte Green.

Une recrue inattendue et importante pour le Thunder ?

Reste désormais à savoir si Andre Roberson va pouvoir retrouver son meilleur niveau. Car à son top, il avait réussi à s'imposer comme une véritable référence défensive en NBA. Et dans l'optique des Playoffs, il pourrait donc avoir un rôle intéressant dans la rotation d'OKC.

After 30 months of adversity, setback, courage, perseverance and spirit, Andre Roberson is playing in an NBA basketball game again. 🙌 @FlyDre21 | #ThunderUp pic.twitter.com/W5rlKsPK4r

