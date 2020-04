Ca sent le roussi pour Andrew Bogut, ce N°1 de draft pas comme les autres

La carrière d'Andrew Bogut n'a pas vraiment suivi le chemin traditionnel d'un n°1 de Draft. L'Australien a tout de même réussi à remporter un titre de champion avec les Golden State Warriors, mais il aura finalement plus été un bon lieutenant et role player qu'une vraie star, même lors de ses bons débuts avec Milwaukee. Bogut, 35 ans, songe très sérieusement à la retraite, comme il l'a expliqué sur ABC Australia. C'est évidemment la pandémie de COVID-19 qui a pesé dans sa future probable décision.

"Je ne fais pas grand chose, mais j'aime pouvoir mettre mes enfants au lit tous les soirs. Je n'ai pas joué au basket depuis la fin de saison en Australie et j'aime la sensation de sortir du lit sans avoir l'impression de marcher sur du verre. Ma carrière a consisté à passer mon corps à la machine à laver, en gros. J'ai une décision à prendre et je le ferai sans doute à la mi-mai".

Andrew Bogut se laisse encore la possibilité de disputer les Jeux Olympiques, initialement prévus cet été mais reportés à 2021.

"L'équipe que l'on va monter pour les JO sera la meilleure de l'histoire du basket australien, au moins sur le papier. Tristement, j'aimerais faire partie de l'aventure, mais c'est toujours le corps qui décide. Je peux très bien me lever le matin avec un match à jouer en ligne de mire. Mais c'est très difficile de se lever 5 ou 6 fois par semaine pour aller s'entraîner et faire de la muscu".

Aperçu pour la dernière fois en NBA lors des playoffs 2019 avec Golden State, Andrew Bogut ne remettra probablement plus un pied dans la ligue où les Milwaukee Bucks l'avaient drafté en première position en 2005 à sa sortie de la fac d'Utah. Bogut terminera alors avec 9.6 points et 8.7 rebonds de moyenne et deux présences dans des All-NBA Teams en 2010 (All-NBA Third Team) et 2015 (All-Defensive Second Team).