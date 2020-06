En février dernier, les Golden State Warriors ont réussi à récupérer Andrew Wiggins. Pour cela, la franchise californienne a envoyé D'Angelo Russell aux Minnesota Timberwolves. Un trade qui semble logique pour les Dubs, puisque le meneur ne collait pas avec Stephen Curry et Klay Thompson. Alors que de son côté, l'ailier peut parfaitement s'intégrer en complément des deux stars. Et pour Tim Hardaway, le #1 pick de la Draft 2014 va enfin cartonner grâce aux Warriors.

"Il va beaucoup les aider et il va faire des choses que les gens ne le pensent pas capable de faire. Il s'agit d'un superbe échange pour les Warriors. Pourquoi ? Car Wiggins avait justement besoin de débarquer dans une équipe en étant la troisième ou même la quatrième option.

Il n'a pas envie d'être dans une équipe où il est l'option 1 ou 2, car c'est trop de pression pour lui. Ce gamin veut juste jouer au basket et s'amuser. Sans pression sur lui. Et là, il va être dans la franchise idéale pour ça, il va cartonner. Tout va bien aller pour lui", a assuré Tim Hardaway pour NBC Sports.

Grâce à Curry et Thompson, mais aussi Draymond Green, Andrew Wiggins va effectivement évoluer dans d'excellentes conditions. Sans être la tête d'affiche, il sera un membre important des Warriors et va avoir de nombreuses libertés. Que ce soit pour attaquer le cercle ou tenter sa chance à longue distance. On a hâte de voir si la carrière du Canadien va connaître un véritable tournant à Golden State.