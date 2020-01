Antony Davis peut comprendre la situation dans laquelle Zion Williamson se trouve aujourd'hui. Il y a un peu moins de 8 ans, l'intérieur se trouvait dans une position similaire. Premier choix de la draft au sein du nouvelle ville, celle de New Orleans. Du coup, il sait quoi dire au rookie.

"Juste joue et éclate toi. je pense qu'il ressent déjà la pression. Je l'ai senti. J'avais l'impression qu'en tant que premier choix de draft, on se sent obligé de finir Rookie Of The Year. Je ne l'ai pas été, c'était Lillard. Mais il y avait une pression autour de ça", explique l'intérieur des Los Angeles Lakers. "Lui non parce qu'il a déjà manqué beaucoup de matches. Mais il aura quand même envie de bien faire. La ville de New Orleans l'attend depuis un moment. La ville est derrière lui, l'équipe aussi. Ça va être amusant à suivre."

Zion Williamson a inscrit 22 points pour ses grands débuts en NBA hier soir, au bonheur du public de NO.