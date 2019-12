Anthony Davis voit une clé pour la suite de la saison des Lakers

Les Los Angeles Lakers ont réalisé un bon début de saison. En tête de la Conférence Ouest, la franchise californienne affiche un bilan intéressant : 26 victoires pour 7 défaites. Mais récemment, les Angelenos ont connu une première période délicate. Avec 4 revers de suite, les Lakers ont même vécu un sérieux coup d'arrêt. Un mal pour bien si on en croit Anthony Davis. Selon l'intérieur des Lakers, l'équipe avait besoin de ce rappel pour se concentrer sur le plus important : la défense. En insistant sur cet aspect du jeu, l'ancien joueur des New Orleans Pelicans voit très grand pour sa formation.

"Nous avions besoin de redevenir nous-mêmes. Nous avons été en mesure de nous reprendre sur le plan défensif. Et quand nous sommes capables de ça, nous pouvons battre tout le monde. Et surtout, nous nous sentons forts de cette manière. Je pense que nous avons les armes pour vraiment déstabiliser les attaques adverses en jouant à notre niveau en défense", a estimé Anthony Davis pour ESPN.

Avec des joueurs comme Dwight Howard ou encore Anthony Davis, Los Angeles peut effectivement dominer dans ce domaine. Et on le sait, pour remporter un titre NBA, il est essentiel de pouvoir se reposer sur une défense performante. Aux Lakers de trouver de la régularité dans ce secteur de jeu.