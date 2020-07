Anthony Davis fier de pouvoir suivre l’exemple LeBron James

Après le match d'entraînement des Los Angeles Lakers face aux Dallas Mavericks, LeBron James n'avait pas envie de parler de basket. Devant les médias, l'ailier des Los Angeles Lakers a livré un discours particulièrement fort en évoquant son combat pour la justice sociale. Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise puisque le King n'a jamais eu peur d'exprimer son opinion. Au contraire, il a toujours utilisé sa notoriété pour défendre ses idées et ses principes. Et sur cette reprise de la NBA, qui s'effectue dans un contexte social particulier aux Etats-Unis, James compte bien se faire entendre. Coéquipier de LBJ chez les Angelenos, Anthony Davis a admiré l'exemple donné par son partenaire.

"Il est l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Il n'hésite pas à parler sur de nombreux sujets. Et il se fait entendre sur de nombreux problèmes de notre société. Quand il parle, son nom et ses mots ont du poids. Donc quand il parle, on l'écoute.