Anthony Davis plus fort que Giannis Antetokounmpo selon Kendrick Perkins !

Incroyable mais vrai, Kendrick Perkins est l’un des hommes forts de ce break NBA. L’ancien joueur, devenu consultant, est partout. Ses prises de position sont désormais relayées par de nombreux médias. Et après avoir comparé James Harden et Stephen Curry – en donnant l’avantage au barbu – le champion 2008 a désormais fait son choix entre Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo.

« Giannis est un sacré joueur mais je vais choisir Anthony Davis, il est plus technique et plus complet selon moi », postait Kendrick Perkins sur Twitter.

I believe Giannis is Hell of Player but I’m Rolling with Anthony Marshon Davis Jr.!!!! He’s more Skilled and Versatile in my opinion.🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/KPZrjRwUzw — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 30, 2020

Il semble évident que Perkins choisisse d’abord selon ses affinités… qui n’ont rien à voir avec le basket. Il était en embrouille avec Stephen Curry et il est difficile de penser que ça n’a pas pesé dans son argumentaire. De la même façon qu’il est proche de LeBron James et Anthony Davis… mais bref, au-delà de ça, son début de raisonnement a un sens. AD est un basketteur vraiment polyvalent. Peut-être le meilleur joueur des Lakers à l’heure actuelle, même si personne n’ose réellement l’affirmer.

Après, Giannis Antetokounmpo est le MVP en titre et il était en route pour décrocher un deuxième trophée de suite. Mais il peut y avoir matière à débat.