Anthony Davis confirme qu’il était très chaud pour rejoindre les Knicks

Parti aux Los Angeles Lakers cet été, Anthony Davis a répété que les New York Knicks faisaient bien partie de sa short-list

Au moment de demander officiellement à quitter les Pelicans l'an passé, Anthony Davis avait clairement en tête de rejoindre un gros marché. Evidemment, les Lakers de LeBron James étaient en pole position. Magic, alors président, a proposé toute l'équipe pour s'offrir la star de NOLA. C'est finalement durant l'été, et après le départ de l'ancienne gloire californienne, que Davis a rejoint les Angelenos. Durant cette période de négociations, plusieurs médias insistaient sur le fait que les Lakers n'étaient pas les seuls dans la tête du joueur. Les New York Knicks en faisaient partie et c'est ce qu'a confirmé AD au SNY.

"Chaque équipe était sur ma liste à ce moment-là. Puis je l'ai réduite et ils étaient l'une de celles dans le dernier cut. J'ai parlé à des gens qui étaient toujours là-bas et jouer dans une telle organisation, spécifiquement les Knicks, c'est quelque qui m'a toujours intéressé. Carmelo a joué là-bas et c'est une franchise historique. J'ai pensé que c'était quelque chose dont je pouvais faire partie".

Face aux Lakers, les Knicks n'avaient, de toute manière, que peu de chances de rivaliser en terme d'assets. Rob Pelinka a envoyé Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram et un 4e choix de Draft pour satisfaire les Pelicans. Un package que les Knicks étaient loin d'avoir dans leurs rangs. D'autant plus qu'ils auraient pris un gros risque, Anthony Davis étant free agent dans quelques mois.