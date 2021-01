Le constat honnête d’Anthony Davis sur son niveau de jeu actuel

On s’attendait à ce que LeBron James baisse le pied à 36 ans. Qu’il se repose un peu plus souvent en laissant les clés de l’équipe à Anthony Davis pendant la saison régulière. Alors le King n’est certainement pas tout le monde à fond (ça ne l’empêche pas de dominer). Mais il reste le patron. Pour l’instant, AD est sur courant alternatif et il en est conscient.

« Pour être dur avec moi-même : je suis nul en ce moment. Je ne mets pas mes tirs. Je ne mets pas mes lancers-francs. Mais je pense que mon agressivité et ma capacité à aller dans la raquette a permis à mes coéquipiers d’obtenir des tirs ouverts », confiait Davis après la victoire des Los Angeles Lakers contre les Milwaukee Bucks (113-106).

Anthony Davis a raté 10 de ses 18 tentatives mais il a tout de même compilé 18 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 blocks. Il n’est certainement pas mauvais. En revanche, c’est vrai qu’il part sur des bases moins élevées que la saison dernière. Pour l’instant, l’intérieur All-Star compile 21 points, 9 rebonds et 3,6 passes contre 26, 9 et 3 en 2020. Avec cependant des pourcentages légèrement en hausse (53-35 contre 50-33), sauf aux lancers-francs.

Le plus important pour les Lakers, c’est qu’il soit en bonne santé et dominant au moment des playoffs.

