Anthony Davis est d’attaque pour le choc face à Boston

Anthony Davis n'a plus joué depuis presque 15 jours et une lourde chute sur l'arrière-train. L'intérieur des Los Angeles Lakers est de retour, annonce le LA Times. Davis, sans qui les Angelenos ont remporté quatre de leur cinq derniers matches, est remis et a été déclaré apte par le staff médical californien. Frank Vogel va donc pouvoir aligner son autre superstar lors du Martin Luther King Day, pour la rencontre jamais anodine contre les Boston Celtics.

The Lakers just announced that Anthony Davis will be available for tonight’s game against the Celtics. — Tania Ganguli (@taniaganguli) January 20, 2020

Cette saison, Anthony Davis tourne à 27.1 points et 9.4 rebonds. L'ancien joueur des New Orleans Pelicans est pour le moment plébiscité par le public au niveau des votes pour le All-Star Game. Après le troisième passage, "Unibrow" était l'un des trois intérieurs avec le plus de suffrages dans la Conférence Ouest et a de bonnes chances d'être titulaire le mois prochain à Chicago, sa ville natale.

Les stats d'Anthony Davis en 2019-2020