Les Los Angeles Lakers n'ont pas sacrifié Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et une ribambelle de picks pour juste une seule année avec Anthony Davis. C'était tout de même le risque à prendre en récupérant l'intérieur All-Star un an avant l'expiration de son contrat. A.D. sera donc free agent cet été. Et quand il a été interrogé sur le sujet pendant l'année, il a laissé la porte ouverte à des négociations avec d'autres franchises. Il serait notamment intrigué par les Chicago Bulls et les New York Knicks. Mais c'est plus une manière de maintenir une certaine pression sur les dirigeants californiens. En effet, les chances de le voir partir sont très faible. Voire carrément inexistantes. Selon le L.A. Daily News, les différentes franchises NBA s'attendant évidemment à ce qu'Anthony Davis resigne avec les Lakers.

Il devrait obtenir un contrat au maximum sur plusieurs saisons. Davis est très proche de LeBron James, et les deux joueurs partagent le même agent. Ensemble, ils forment une équipe candidate au titre. Il n'y a donc aucune raison de changer de cap. Certainement pas pour l'instant en tout cas.