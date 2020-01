Anthony Davis, un contrat court aux Lakers à cause de LeBron James ?

L'intérieur des Los Angeles Lakers Anthony Davis penserait à signer un contrat court l'été prochain à cause de l'âge de LeBron James.

Anthony Davis sera un agent libre l'été prochain. Et même si l'intérieur a refusé de prolonger avec les Los Angeles Lakers avant sa Free Agency, il devrait poursuivre son aventure avec les Angelenos. En effet, son histoire avec la franchise californienne se passe bien. Actuellement, seul un échec retentissant en Playoffs pourrait faire capoter cette opération. Mais pour combien de temps est-il prêt à rester ? Récemment, il se murmurait qu'il pensait à un contrat de trois ans. Mais selon les informations du journaliste du New York Post Marc Berman, Davis pourrait seulement accepter un bail d'un an, avec une année supplémentaire en option.

Pourquoi un engagement aussi court ? L'âge de LeBron James ! Même si le King réalise d'excellentes performances cette saison, il ne sera pas éternel. A 35 ans, il est déjà époustouflant de le voir maintenir un tel niveau. Et du coup, Davis ne voudrait pas s'engager sur le long terme aux Lakers sans l'assurance d'avoir un groupe compétitif. Une rumeur crédible puisque AD a quitté les Pelicans pour avoir une chance de gagner le titre tous les ans. Avec cette stratégie, Anthony Davis aurait aussi toujours la main sur sa carrière et pourrait mettre la pression sur ses dirigeants...