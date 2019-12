Anthony Davis attendra l’été prochain… pour rester aux Lakers ?

Pour aider les Los Angeles Lakers, Anthony Davis a réalisé un sacrifice lors de son trade en provenance des New Orleans Pelicans. En effet, l'intérieur a fait une croix sur sa "no-trade" clause, soit environ 4 millions de dollars. Grâce à cela, la franchise californienne a disposé d'une plus grosse enveloppe à l'occasion de la dernière Free Agency. Mais à cause de cet effort, la star ne pouvait pas prolonger son contrat, qui expire en fin de saison. A partir du 7 janvier, Davis sera de nouveau éligible à une prolongation. La star peut prétendre à un contrat de 4 ans pour 146 millions de dollars. Mais sauf surprise, ce dossier ne devrait pas bouger jusqu'à l'été prochain selon les informations d'ESPN.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle inattendue, Davis a toujours expliqué qu'il allait attendre la Free Agency. Mais visiblement, son choix de rester aux Lakers a été déjà acté. Bien évidemment, la situation peut toujours évoluer, mais il s'agit, encore une fois, d'une information crédible. A ce moment-là, l'homme de 26 ans pourra prétendre à un bail de 5 ans pour un total de 202 millions de dollars ! A l'exception d'une catastrophe sur la suite de la saison, les Lakers ont toutes les cartes en mains pour s'assurer la présence d'Anthony Davis pour les années à venir.