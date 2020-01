NBA : Les résultats de la nuit

Atlanta Hawks @ Boston Celtics : 106-108

Miami Heat @ Orlando Magic : 85-105

Portland Trail Blazers @ Washington Wizards : 122-103

Philadelphia Sixers @ Houston Rockets : 108-118

New York Knicks @ Phoenix Suns : 112-120

New Orleans Pelicans @ Los Angeles Lakers : 113-123

- Le retour de Trae Young n’a rien changé pour Atlanta. Revenu dans la rotation, le meneur a rapidement repris son rythme après avoir manqué les deux derniers matches. Il a compilé 28 points, 5 rebonds, 10 passes et 5 tirs primés. Sauf que son ultime tentative à trois-points, celle qui aurait pu donner la victoire aux Hawks à trois secondes du buzzer, a été contrée par Daniel Theis. Les Celtics l’ont donc emporté 108 à 106 avec notamment 24 points de Jaylen Brown. Cinq autres joueurs ont inscrit 13 points ou plus pour Boston dont 18 pour Gordon Hayward et 15 pour Marcus Smart.

- Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Heat. Vainqueur des Raptors, champions en titre, lors de leur dernière sortie, les Floridiens se sont inclinés lors du derby contre Orlando cette nuit (85-105). Jimmy Butler (23 pts, 10 rbds, 7 pds) ont notamment été étouffés dans le quatrième quart temps, au cours duquel ils n’ont marqué que 6 points ! Le plus petit total sur un quart temps sur les deux dernières saisons NBA. Evan Fournier a inscrit 15 pions pour le Magic.

- Les Blazers ont profité de leur passage à Washington D.C. pour se relancer après une défaite embarrassante contre les Knicks. Ils ont donc pris le dessus sur les Wizards (122-103) au terme d’un duel de pistoleros entre Damian Lillard et l’improbable Jordan McRae, tous les deux auteurs de 35 points. C.J. McCollum a bien épaulé son meneur All-Star en ajoutant 24 points pour Portland.

- Encore un James Harden fantastique cette nuit. 44 points, 11 rebonds, 11 passes et une victoire marquante des Rockets contre les Sixers (118-108). Le MVP 2018 a laissé la défense de Philly, l’une des plus efficaces de la NBA, sans solution à chaque possession. Quand son adversaire le serre de trop près, il le déborde en vitesse et en puissance. Si son vis-à-vis lui laisse des espaces, il mitraille derrière l’arc (6 sur 12 à trois-points hier soir). Et quand ce n’est pas ça, il alimente Clint Capela (30 points !) près du cercle. Il n’y a rien à faire quand il a la main chaude. Le barbu a notamment été « clutch » dans les dernières minutes en plantant un tir lointain pour conserver 10 points d’avance avant de servir le pivot suisse sur un alley-oop. Brillant.

- Ben Simmons a aussi compilé un triple-double (29 pts, 13 rbds, 11 pds) mais les Sixers n’en ont pas profité. Al Horford a fini avec seulement 7 points, tout comme Josh Richardson. Joel Embiid était plutôt maladroit : 20 points mais à 7 sur 17 aux tirs.

- Devin Booker est en campagne pour participer à son premier All-Star Game en février prochain. En attendant, l’arrière des Suns continue de multiplier les belles performances. Ses 38 points ont permis à son équipe de venir à bout des Knicks (120-112). Phoenix a su inverser la vapeur après avoir compté 10 points de retard à la pause. Frank Ntilikina a joué 18 minutes pour New York, le temps d’inscrire 6 points.

Devin Booker (38 PTS, 7 AST) puts up 30+ PTS for the 5th straight game to pace the @Suns against NYK. pic.twitter.com/EmDRtPa7S9 — NBA (@NBA) January 4, 2020

- Le meilleur pour la fin. Anthony Davis retrouvait une nouvelle fois les Pelicans, son ancienne équipe, pour un duel à Los Angeles. L’intérieur All-Star était une nouvelle déchaîné. Comme lors de leurs dernières retrouvailles, il a passé la barre des 40 pions. 46 exactement. Il a aussi pris 13 rebonds. A.D. a notamment fait la différence dans le troisième quart temps, au cours duquel il a marqué 19 points. Les Angelenos ont alors pris le large à la faveur d’un 26-9. Ils n’ont pas été rejoints par la suite. LeBron James a ajouté 17 points et 15 passes décisives. Mais l’homme du match était évidemment Davis, décidément en grande forme.

46 PTS | 15-21 FGM | 13 REB@AntDavis23 powers the @Lakers over NOP for their 4th W in a row. #LakeShow pic.twitter.com/mCZNHdTXpw — NBA (@NBA) January 4, 2020

- Lonzo Ball et Brandon Ingram faisaient leur retour au Staples Center cette nuit. Chaudement accueilli par leurs anciens supporteurs, les deux ex-joueurs des Lakers ont été performants. 23 points et 5 passes pour le meneur, 22 pour l’ailier.