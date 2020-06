Anthony Davis, Kendrick Perkins le compare à une légende de la NBA

Dans la NBA actuelle, Anthony Davis est sans aucun doute l'un des meilleurs intérieurs. Mais quelle est sa place dans l'histoire de la Ligue ? Malgré son énorme potentiel, le joueur des Los Angeles Lakers a été malheureusement trop souvent freiné par les blessures. Puis depuis le début de sa carrière, l'ancien élément des New Orleans Pelicans a peu de références en Playoffs et n'a jamais remporté un titre NBA. Pour autant, de par son talent, Davis impressionne son monde. Ainsi, Kendrick Perkins, désormais consultant pour ESPN, a encensé l'homme de 27 ans avec une belle comparaison.

"C'est un gars comme on n'en a jamais vu avant. Il est l'un des élus. Le talent d'une génération tout simplement. Personnellement, je pense que le gars le plus proche d'Anthony Davis, c'était Kevin Garnett. Quand on regarde la puissance physique des deux et ce qu'ils peuvent réaliser : la tenue du ballon, la capacité à faire des passes, les contres, la défense à tous les postes, la capacité à être bien placé au rebond.

Il n'y a aucune limitation à leur jeu. Et offensivement, ils peuvent tout faire : tirer à longue distance, des mouvements au post. Mais AD est encore au-dessus. C'est le talent d'une génération", a répété Kendrick Perkins.

Anthony Davis a effectivement un potentiel monstrueux. Et en forme physique, il peut dominer la Ligue. Avec les Lakers dès les prochains Playoffs ?