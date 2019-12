Anthony Davis refuse de perdre à nouveau deux matches de suite

Pour la première fois de la saison, les Los Angeles Lakers ont perdu deux matches de suite. Surpris par les Indiana Pacers (102-105) sans Anthony Davis mercredi, les Angelenos ont subi cette nuit la loi des Milwaukee Bucks (104-111). Rien de très grave pour la franchise californienne, qui sort d'un long road trip. Mais pour une formation qui vise le titre NBA et dispose de grandes ambitions, ce n'est pas acceptable. Et dans sa réaction après le match, Davis l'a rapidement fait comprendre. Pour la suite de cet exercice, l'intérieur a ainsi fixé un objectif : ne plus jamais perdre deux rencontres consécutives.

"Nous sommes combatifs. Nous allons donc trouver le moyen de l'emporter, nous allons continuer de nous battre. Il s'agit de notre état d'esprit pour toute l'année. Même si nous venons de perdre deux matches de suite. On va conserver cette mentalité, on ne doit plus perdre deux matches consécutifs. Il ne faut pas reproduire une telle série après celle-ci. Il faut apprendre de ce revers et s'assurer de gagner le prochain", a ainsi prévenu Anthony Davis pour ESPN.

Pour les Lakers, la saison régulière ne représente qu'une étape vers les Playoffs. Mais il s'agit aussi une occasion pour ce groupe de progresser. Et en se fixant des objectifs comme celui-ci, Anthony Davis et ses partenaires trouvent une motivation supplémentaire pour enchaîner les victoires.