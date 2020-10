Même si elle semble bien moins excitante cette année, de part le contexte et le manque de gros prospects, la Draft reste un évènement. D'ici un mois, on saura qui viendra renforcer les franchises et si l'une d'entre elles a décroché le gros lot. On repense à la cuvée 2013 qui était un peu dans ce cas-là. Il fallait avoir le flair pour choper Giannis en 15e position et Rudy Gobert en 27e, les deux plus gros ressortissants avec Victor Oladipo. Mais il y a tout de même quelques poissons sympathiques, dont un qui pourrait terminer chez les Golden State Warriors.

Le récent quintuple finaliste et triple champion NBA a connu l'enfer cette saison. Résultat, ils auront le droit de choisir en second dans quelques semaines. Mais à l'image des Wolves, la direction envisage toutes les possibilités, dont celle de trader ce pick. Mais avant d'arriver à une telle finalité, les Dubs vont étudier avec précision chaque profil. Hier, la lumière était mise sur Deni Avdija dont le workout a été excellent. Selon The Athletic, deux autres "gros noms" de cette Draft ont pu s'entraîner devant l'état major californien. Et leurs prestations ont été plus que convaincantes.

Les Warriors en love story avec Deni Avdija

L'un est une évidence tant les Warriors pourraient être complets à tous les postes avec sa présence. Pivot mobile, long et moderne, James Wiseman a fait forte impression, quelques jours après des rumeurs au sujet d'une future association entre les deux parties. Même s'il n'a disputé que trois rencontres cette saison, la faute au règlement stupide de la NCAA, Wiseman fait partie des favoris au podium 2020.

L'autre est tout simplement celui qu'on annonce à la première place depuis des mois, au moment où Wiseman a dû quitter Memphis. Et il devrait a priori l'être. Son workout à Golden State a confirmé tout le bien qu'on pense de lui. Une sorte de Dwyane Wade 2.0. Il faudra néanmoins un peu de chance pour que Bob Myers mette la main sur lui le 18 novembre prochain.